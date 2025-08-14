CRIET: 265 millions de FCFA saisis, le Trésor public béninois en attente d’une décision judiciaire

Le Trésor public du Bénin pourrait bientôt s’enrichir de 265 millions de FCFA, si le juge de la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) suit les réquisitions du ministère public.

L’affaire concerne quatre ressortissants nigériens interpellés par la police républicaine pour transport illicite de fonds en espèces dans l’espace UEMOA. Une fouille de leurs bagages a permis la découverte de la somme incriminée.

Selon les dispositions de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), tout transport d’espèces d’un montant égal ou supérieur à 10 millions de FCFA entre pays membres de l’UEMOA doit obligatoirement être déclaré aux autorités douanières. Cette mesure s’inscrit dans le dispositif régional de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les contrevenants s’exposent à des sanctions prévues par la législation harmonisée au sein de l’Union.

Version des prévenus et réquisitions

Devant la Cour, le principal prévenu a expliqué avoir collecté ces fonds auprès de proches, à l’occasion du Ramadan, pour un approvisionnement commercial au Bénin.

Le ministère public, lui, estime que cette démarche constitue une violation flagrante des règles monétaires et douanières.

Dans ses réquisitions, le substitut du procureur spécial a demandé :

la reconnaissance de non-déclaration d’espèces et blanchiment de capitaux ;

une condamnation à 24 mois de prison avec sursis ;

la confiscation des 265 millions de FCFA au profit de l’État béninois.

Le verdict est attendu le 13 octobre 2025.