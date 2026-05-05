Sénégal : Ousseynou Ly réaffirme sa fidélité à Sonko après avoir été limogé par Diomaye Faye

L’ancien ministre-conseiller et porte-parole de la présidence sénégalaise Ousseynou Ly a publié dimanche 4 mai un message dans lequel il remercie le président Bassirou Diomaye Faye et réaffirme dans le même temps son attachement « intact » au projet politique du Premier ministre Ousmane Sonko, quelques jours après la fin de ses fonctions.

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Dans le message diffusé sur les réseaux sociaux, Ousseynou Ly remercie le chef de l’État pour la confiance accordée durant ses deux années passées à la présidence. « Servir mon pays, à cette station élevée, a été, durant ces deux années, une expérience à la fois exaltante et enrichissante », écrit-il. L’ancien porte-parole conclut sa déclaration en réaffirmant son adhésion « intacte » au Pastef, parti d’Ousmane Sonko, et au leadership du Premier ministre. Il s’abstient de tout commentaire sur les circonstances de son éviction.

La formulation choisie est lue par plusieurs observateurs comme un positionnement politique délibéré. En remerciant le président pour la confiance passée tout en revendiquant publiquement sa loyauté présente au chef du gouvernement, Ousseynou Ly inscrit explicitement son éviction dans la séquence de tensions opposant l’Exécutif présidentiel à l’appareil Pastef.

Quelques jours plus tôt, lors d’un Takkussanu Mojib organisé à la Médina, il avait déclaré que l’objectif politique de son camp restait de « faire élire Ousmane Sonko en 2029 », propos qui aurait pesé sur la décision présidentielle. Le président Diomaye Faye avait justifié les évictions récentes lors de sa grande interview du 2 mai par la nécessité de « protéger l’institution présidentielle », évoquant des responsables qui l’auraient « attaqué à plusieurs reprises ».

L’arrêté présidentiel du 30 avril a mis fin aux fonctions d’Ousseynou Ly et nommé pour le remplacer l’avocat Abdoulaye Tine, coordonnateur de la coalition Diomaye Président. Le profil du successeur, issu de la coalition autonome du chef de l’État et non du Pastef, traduit la consolidation d’un appareil politique propre à la présidence, distinct du parti d’Ousmane Sonko.

Le Pastef avait largement remporté les législatives anticipées de novembre 2024, mais la rivalité institutionnelle entre les deux têtes de l’Exécutif n’a cessé de s’accentuer depuis novembre 2025. La condamnation pour diffamation d’Ousmane Sonko, confirmée en cassation, le rend pour l’heure inéligible à la prochaine présidentielle, ce qui structure la lecture de la rivalité actuelle.