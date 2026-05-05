Abomey-Calavi : condamné pour vol, il cachait une partie de l’argent dans son rectum

Un ouvrier béninois employé comme manœuvre sur un chantier a été condamné à douze mois de prison ferme et à 100 000 francs CFA d’amende par le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, pour le vol d’une somme de 400 000 FCFA appartenant à son employeur.

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Le verdict a été rendu le 15 avril, dans une affaire dont les détails ont été rapportés le 5 mai par le quotidien béninois Le Potentiel. Le prévenu a également été condamné à verser 365 000 FCFA de dommages et intérêts à la victime, partie civile, après récupération partielle de la somme dérobée. Le ministère public avait requis la même peine.

L’intéressé avait pris la fuite après la découverte du vol et a été interpellé plusieurs jours plus tard dans la commune de Zè, voisine d’Abomey-Calavi. Il a nié les faits durant l’instruction puis à l’audience. Une fouille corporelle effectuée au commissariat avait permis de retrouver 35 000 FCFA dissimulés dans son rectum, élément qui a pesé dans l’appréciation du dossier par les enquêteurs.

L’affaire s’inscrit dans la chronique judiciaire ordinaire des tribunaux de première instance béninois, qui traitent de manière récurrente des affaires de vol simple ou aggravé impliquant des employés de chantier. Le code pénal béninois sanctionne le vol simple d’un emprisonnement de un à cinq ans assorti d’amendes, des peines aggravées étant prévues en cas de circonstances particulières comme l’effraction, la violence ou la qualité de l’auteur.

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi est l’une des juridictions les plus sollicitées du pays, en raison de la croissance démographique rapide de la commune, qui jouxte Cotonou au nord et concentre une grande partie de l’expansion urbaine de l’agglomération.