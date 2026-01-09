Crans‑Montana : Jacques Moretti, co‑propriétaire du bar, placé en détention préventive
Le couple français, principaux mis en cause dans l’enquête sur la tragédie ayant fait 40 morts et 116 blessés, a été entendu plus de six heures, vendredi 9 janvier, par le ministère public à Sion, dans le canton du Valais.
1 min de lecture
