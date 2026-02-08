CR Belouizdad bat Singida et reste leader du groupe C en Coupe de la Confédération CAF

Le CR Belouizdad a décroché un succès précieux à l’extérieur en s’imposant 1-0 face à Singida Black Stars lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération. Abdennour Belhocini a rapidement fait la différence en trompant le gardien dès la troisième minute, offrant aux Algériens un avantage décisif dès l’entame du match.

Tout au long de la rencontre, les Tanzaniens ont exercé une forte pression : 62 % de possession, six tentatives au but et seize coups francs obtenus témoignent de leur domination territoriale. Malgré cela, la formation algérienne a su gérer les vagues offensives et rester compacte défensivement. La rencontre a été marquée par quelques événements notables, parmi lesquels l’expulsion de Hammouda à la 60e minute et la sortie sur blessure de Lotfi Boussouar, qui a suscité une certaine inquiétude au sein du camp visiteur.

Ce succès permet au CRB d’atteindre la barre des 12 points et d’assurer sa qualification pour les quarts de finale, tout en conservant la première place du groupe C. Les Algériens signent une prestation efficace et régulière dans cette phase de poules, parvenant à préserver leur avantage malgré une fin de match sous forte pression adverse.