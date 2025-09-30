Cour constitutionnelle: décès de Bernard Degboe, ancien conseiller de l’institution

La Cour constitutionnelle du Bénin est de nouveau en deuil. Bernard Degboe, ancien conseiller de la plus haute juridiction constitutionnelle du pays, est décédé le week-end du 27 au 28 septembre 2025.

Âgé de 74 ans, il laisse derrière lui une longue carrière dans le secteur judiciaire béninois. Né vers 1951 à Djègbadji, dans la commune de Ouidah, Bernard Degboe fut magistrat de formation. Il occupa divers postes au fil des années, notamment celui de directeur de cabinet au ministère du Travail et de la Fonction publique.

Au cours du premier mandat du président Boni Yayi, il fut appelé à intervenir comme chargé de mission au ministère de l’Intérieur avant d’être affecté auprès du Garde des Sceaux.

À lire aussi : Bénin: un homme condamné par Criet à 10 ans de prison pour viol sur mineure

En 2008, il devint conseiller à la Cour constitutionnelle sous la présidence de Robert Dossou, puis fut reconduit en 2013 pour siéger durant la mandature de Théodore Holo. Son mandat prit fin en 2018 avec l’arrivée de l’équipe conduite par Joseph Djogbénou.

Ce décès survient à peine quelques jours après l’inhumation de Pierre Ehoumi, une autre figure marquante du monde judiciaire béninois.

Dans un communiqué, la Cour constitutionnelle a exprimé sa profonde tristesse et adressé ses condoléances à la famille, tout en soulignant l’impact de la perte sur l’institution.