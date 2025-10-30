Coupe UFOA-B U20 2025: la liste des Amazones convoquées

À l’approche de la deuxième édition de la Coupe UFOA-B U20 Dames, prévue du 7 au 17 novembre à Porto-Novo, le sélectionneur Abdoulaye Ouzérou a publié la liste des 24 joueuses appelées à représenter le Bénin lors de la compétition régionale.

La Fédération béninoise de football (FBF) a rendu publique, mercredi soir, la liste des 24 joueuses retenues pour le stage préparatoire des Amazones U20, en vue de la Coupe UFOA-B U20 Dames 2025. Ce tournoi, qui se déroulera à Porto-Novo du 7 au 17 novembre, rassemblera quatre nations : le Bénin, le Ghana, le Niger et le Nigeria.

Le groupe convoqué se distingue par un savant mélange de jeunes talents locaux et de joueuses évoluant à l’étranger, à l’image de Naïlatou Sadikou (SC Freiburg, Allemagne) ou encore Germaine Honfo (AMLFF, Maroc). On retrouve également des cadres des clubs béninois tels que UMSA, AS Lagarde, AS JFA ou Dynamique FC. Le regroupement des Amazones débutera le 1er novembre à Missérété, où l’équipe entamera une phase de préparation intensive avant d’entrer en lice à domicile.

Pour rappel, la première édition de la compétition, disputée en 2023, avait été remportée par le Ghana, grand favori à sa propre succession. Le Bénin, lui, espère cette fois profiter de l’avantage du terrain pour briller devant son public et viser une place sur le podium.

La liste des joueuses retenues:



