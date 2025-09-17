PAR PAYS
Coupe UFOA B U17: deux arbitres béninois retenus pour le tournoi

Par Romaric Déguénon
Les Guépards U17 du Bénin
Les Guépards U17 du Bénin
. .

En prélude au tournoi qualificatif de la Zone Ouest B pour la CAN U17, l’institution sous régionale a publié la liste des officiels retenus pour diriger les rencontres. Deux Béninois figurent dans le groupe.

La Confédération Ouest B de l’UFOA a dévoilé la liste des officiels désignés pour le tournoi qualificatif à la Coupe d’Afrique des Nations U17, prévu du 20 septembre au 3 octobre 2025 à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire.

Le Bénin sera représenté par deux arbitres : Aurore Ligan, qui officiera en tant qu’arbitre centrale, et Lucien Hontonnou, sélectionné comme arbitre assistant. Une double présence qui illustre la montée en puissance du corps arbitral béninois sur la scène régionale.

Côté sportif, les Guépards cadets prendront part à la compétition et évolueront dans le groupe B aux côtés du Nigeria et du Burkina Faso. Un défi de taille pour la sélection béninoise, qui rêve d’accrocher une qualification pour la phase finale de la CAN U17.

