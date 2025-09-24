PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Coupe UFOA B U17 2025: le Bénin écrasé par le Nigeria et éliminé du tournoi

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Afrique-Sport image/svg+xml Coupe UFOA B U17 2025: le Bénin écrasé par le Nigeria et éliminé du tournoi
Les Guépards U17 du Bénin
Les Guépards U17 du Bénin@24heuresaubénin
-Publicité-
. .

Le Bénin s’est lourdement incliné face au Nigeria (4-1) ce mercredi en phase de poule de la Coupe UFOA B U17 2025. Ce revers scelle l’élimination des Guépards cadets, qui quittent la compétition dès le premier tour.

Le Bénin ne fera pas long feu à la Coupe UFOA B U17 2025 qui se déroule en Cöte d’Ivoire. Les Guépards sont éliminés du tournoi après deux sorties en phase de poule. Battus par le Burkina Faso lors de la première journée, les Béninois se sont lourdement inclinés face au Nigeria ce mercredi

Au terme d’un match dominé par les Golden Eagles, les Guépardeaux se sont effondrés sur le score de 4-1. Un résultat qui précipite leur sortie de la compétition. Tout le contraire du Nigeria qui disputera la première place de la poule avec le Burkina Faso.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Coupe UFOA B U17: suivez Bénin vs Nigéria en direct ici

Europe

Ballon d’Or 2025: Yamal a été écarté à cause de son âge, selon Javier Tebas

Afrique du Sud

Mondial 2026 (Q): la liste préliminaire de l’Afrique du sud pour octobre

Bénin

Mondial féminin U20 (Q): Bénin 5-1 Guinée, Niger 0-9 Cameroun, les résultats du 2è tour aller

Europe

Ballon d’Or 2025: croqué par Dembélé, Lamine Yamal réconforté par sa copine de 25 ans

Maroc

Mondial U20 2025: la liste du Maroc pour la phase finale

Europe

Ballon d’Or 2025: la France rejoint l’Argentine au sommet du palmarès

Europe

Ballon d’Or 2025: Neymar indigné par la 5è place de Raphinha

Monde

Ballon d’Or 2025: Lionel Messi savoure le sacre d’Ousmane Dembélé

Europe

Ballon d’Or 2025: Mbappé 7è, Salah 4è, le classement général

VOIR TOUS LES FLASHS