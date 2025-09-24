Coupe UFOA B U17 2025: le Bénin écrasé par le Nigeria et éliminé du tournoi

Le Bénin s’est lourdement incliné face au Nigeria (4-1) ce mercredi en phase de poule de la Coupe UFOA B U17 2025. Ce revers scelle l’élimination des Guépards cadets, qui quittent la compétition dès le premier tour.

Le Bénin ne fera pas long feu à la Coupe UFOA B U17 2025 qui se déroule en Cöte d’Ivoire. Les Guépards sont éliminés du tournoi après deux sorties en phase de poule. Battus par le Burkina Faso lors de la première journée, les Béninois se sont lourdement inclinés face au Nigeria ce mercredi

Au terme d’un match dominé par les Golden Eagles, les Guépardeaux se sont effondrés sur le score de 4-1. Un résultat qui précipite leur sortie de la compétition. Tout le contraire du Nigeria qui disputera la première place de la poule avec le Burkina Faso.