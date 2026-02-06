Coupe du Roi : Atlético Madrid affrontera le Barça, Real Sociedad face à l’Athletic en demi‑finales

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi a livré ses paires : le FC Barcelone croisera le chemin de l’Atlético de Madrid, tandis que l’Athletic Club affrontera la Real Sociedad dans un derby basque très attendu. Ces confrontations promettent d’être riches en intensité et en enjeux, réunissant des équipes habituées aux grandes échéances nationales.

La confrontation entre l’Atlético et le Barça a des allures de finale anticipée. Les Madrilènes, réputés pour leur solidité surtout lorsqu’ils évoluent devant leurs supporters, recevront lors du match aller. Le second acte se jouera au Camp Nou, où les Catalans auront l’occasion de renverser la situation et sceller leur qualification sur leurs terres.

Dans l’autre demi-finale, l’Athletic se mesure à la Real Sociedad dans un derby régional chargé d’histoire. La Reale Arena accueillera la rencontre retour, ce qui constitue un atout notable pour la Real devant son public. L’Athletic, quant à lui, mise sur sa cohésion et son volume de jeu collectif pour tenter de décrocher une place en finale.

Calendrier et enjeux

Les allers de ces demi-finales sont programmés entre le 10 et le 12 février, tandis que les retours auront lieu du 3 au 5 mars. Ces deux confrontations à élimination directe détermineront les équipes qui disputeront la finale de cette édition de la Coupe du Roi, et chaque détail — choix tactiques, gestion des matchs à domicile et des déplacements — pourrait rapidement faire basculer le destin des clubs impliqués.

En résumé, les affiches à venir sont : Atlético de Madrid contre FC Barcelone, et Athletic Bilbao face à la Real Sociedad. Les prochains rendez-vous s’annoncent donc cruciaux pour des clubs souhaitant inscrire leur nom au palmarès de la compétition.

