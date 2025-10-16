Coupe du Monde U-20 2025: l’Argentine affrontera le Maroc en finale

L’Argentine affrontera le Maroc en finale de la Coupe du monde U20 au Chili, après avoir battu la Colombie 1-0 et tandis que les Lionceaux de l’Atlas ont éliminé la France aux tirs au but.

L’Argentine a validé son billet pour la finale de la Coupe du monde U20 après sa victoire 1-0 face à la Colombie, dans la nuit de mercredi à jeudi au Chili. Les protégés de Javier Mascherano ont fait la différence grâce à un but de Mateo Silvetti en seconde période, suffisant pour écarter une valeureuse équipe colombienne. Sérieux et disciplinés, les Argentins ont tenu leur avantage jusqu’au bout pour rejoindre la finale, om ils affronteront le Maroc.

Les Lionceaux de l’Atlas ont créé la sensation en éliminant la France mercredi. Après un match accroché (1-1), les Marocains se sont imposés 5-4 lors de la séance de tirs au but, signant une qualification historique pour la finale mondiale. La grande finale entre le Maroc et l’Argentine se tiendra lundi, tandis que la France et la Colombie s’affronteront samedi pour la troisième place.





