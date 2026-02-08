Coupe d’Écosse de football (5e tour) : Sebastian Tounekti brille pour le Celtic Glasgow

Le Celtic a arraché son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Écosse après une épreuve à suspense contre Dundee, remportée 2-1 après prolongation. La rencontre, très disputée, a basculé grâce à l’intervention d’un remplaçant tunisien dont l’impact a été déterminant dans les derniers instants.

Entré peu après l’heure de jeu, vers la 70e minute, Sebastian Tounekti n’a pas tardé à se montrer décisif. Alors que son équipe courait après le score, il a envoyé un centre ras de terre dans une surface encombrée durant le temps additionnel, à la 97e minute, action qui a permis au Celtic d’égaliser et de relancer totalement la partie.

La tendance s’est inversée dès le début de la période supplémentaire : au tout début de la prolongation, à la 92e minute, Tounekti a inscrit le but donnant l’avantage aux siens. En délivrant à la fois l’assist et le but sur cette affiche de Coupe, il a signé une entrée en jeu saluée pour son efficacité dans les moments clés et pour sa capacité à faire pencher le sort du match en faveur du Celtic.

Sa performance, combinant sang-froid et sens du jeu dans les phases décisives, a grandement contribué à la qualification du club pour le tour suivant, une prestation qui ne manquera pas de renforcer sa visibilité au sein de l’effectif.