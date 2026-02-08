Coupe de la Confédération J5 : USM Alger vise la consolidation face à San Pedro

Ce dimanche à 16h GMT, l’USM Alger reçoit le FC San Pedro pour le compte de la cinquième journée de la Coupe de la Confédération. À la lutte pour les premières places du groupe A, le club algérois aborde ce rendez‑vous avec l’objectif de renforcer sa position avant l’ultime acte de la phase de poules.

Du côté algérois, le moral est au beau fixe : avec dix points au compteur, l’équipe vise à verrouiller sa place de tête et à préparer la dernière journée dans de bonnes conditions. Forts d’un succès obtenu au match aller et d’une campagne globalement maîtrisée, les Rouge et Noir ne cachent pas leur intention de continuer sur cette lancée.

Pour San Pedro, la donne est différente. Troisième du groupe avec seulement trois unités, le club ivoirien est mathématiquement hors course pour la qualification. Malgré tout, les joueurs sont attendus au tournant pour offrir une prestation digne devant leurs supporters et tenter de prendre leur revanche après la défaite concédée lors du premier affrontement entre les deux équipes.

Différents objectifs, même intensité attendue

Privé de pression sur le plan du résultat, San Pedro pourra jouer libéré, misant sur l’engagement collectif, la rigueur tactique et une efficacité devant le but afin d’embarrasser son adversaire du jour. Ce contexte peut favoriser une prestation volontaire et combative, surtout face à un public exigeant.

En face, l’USM Alger cherchera à imposer son rythme et à ne pas laisser d’espace aux Ivoiriens, en privilégiant une organisation solide et une gestion sereine des temps forts du match. L’équilibre entre prudence défensive et ambition offensive sera déterminant si les Algérois veulent conserver leur place de leader.

Au final, la rencontre opposera une formation qui n’a plus rien à perdre à une équipe qui veut sécuriser son avance : sur le terrain, la concentration et la capacité à concrétiser les occasions feront la différence.