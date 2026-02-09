Coupe CAF football : résultats et classements groupe par groupe après la 5e journée

La cinquième journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF s’est bouclée dimanche 8 février 2026, offrant son lot de décisions : des prétendants qui prennent une option sur la suite, des équipes déjà hors course et des poules qui restent indécises à l’orée de la dernière manche.

Dans le groupe A, l’USM Alger est allé s’imposer à San Pedro (3-2) et conserve ainsi la première place avec 13 unités. L’OC Safi a, pour sa part, disposé du Djoliba AC (2-1) et rejoint son compatriote parmi les qualifiés pour les quarts. San Pedro, avec 3 points, et Djoliba, qui ferme la marche avec un point, sont éliminés de la compétition.

Le groupe B voit le Wydad AC conforter sa position de leader grâce à une courte victoire contre Nairobi United (1-0), portant son compteur à 12 points. Maniema Union, défait par Azam FC (0-1), reste deuxième avec 9 points — le même total qu’Azam — et le verdict final sera rendu lors de la dernière journée. Nairobi United, qui n’a marqué aucun point, quitte la compétition.

Autres rencontres et enjeux

En C, le CR Belouizdad a confirmé son statut de favori en battant Singida (1-0). Avec 12 points, le club algérien a assuré sa place en quarts de finale. Otôho d’Oyo a repris espoir en écrasant Stellenbosch (3-0) et s’installe à la deuxième position avec 9 points. Singida et Stellenbosch, qui comptent chacun 4 unités, voient leurs parcours africains s’achever.

Dans le groupe D, les Kaizer Chiefs prennent la tête après leur succès 2-1 contre Al Masry. ZESCO United a créé la surprise en l’emportant face au Zamalek (1-0). Les Sud-Africains totalisent 10 points et dominent la poule, tandis que Zamalek (8 pts) et Al Masry (7 pts) restent en embuscade avant la dernière journée. ZESCO termine, quant à lui, son parcours avec 3 points et dit adieu à la compétition.