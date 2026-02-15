Coupe CAF – CRB 2-1 Otoho : Bandiougou Diallo réduit le score
68e minute : après une longue période de tenue du ballon et d’efforts répétés, les joueurs de l’AS Otoho ont finalement trouvé la faille et réduit l’écart au tableau d’affichage.
Sur une action bien construite, Charles Atipo a adressé un centre précis dans la surface. Bandiougou Diallo a anticipé la trajectoire, a pris le dessus sur un défenseur adverse et, d’une légère déviation du pied, a envoyé le cuir au fond des filets.
Le score devient ainsi CR Belouizdad 2-1 AS Otoho, un but qui relance totalement la fin de rencontre et donne des raisons d’espérer à l’équipe visiteuse pour les dernières minutes.
