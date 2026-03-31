Côte d’Ivoire–UE : vers un renforcement du partenariat stratégique, selon Myriam Ferran

La directrice générale adjointe de la Direction générale des partenariats internationaux (INTPA) de la Commission européenne, Myriam Ferran, a réaffirmé, lundi 30 mars 2026 à Abidjan, la volonté de l’Union européenne de renforcer sa coopération avec la Côte d’Ivoire, à l’issue d’une séance de travail avec les autorités ivoiriennes présidée par le Premier ministre Robert Beugré Mambé.

« Nous avons échangé sur la solidité du partenariat entre l’Union européenne et la Côte d’Ivoire, ainsi que sur les perspectives d’interventions et d’investissements supplémentaires dans le cadre de cette coopération stratégique », a déclaré Mme Ferran, à la tête d’une importante délégation européenne. Les échanges ont porté, selon une note d’information, sur le Forum régional UE–Afrique de l’Ouest consacré aux transports et aux corridors de transport, actuellement tenu à Abidjan, ainsi que sur plusieurs secteurs prioritaires, notamment l’agriculture, l’emploi et la migration.

La responsable européenne a également évoqué un appui d’environ un milliard d’euros déjà engagé en faveur de filières stratégiques telles que le cacao et l’anacarde. Elle a souligné la volonté de l’UE de renforcer la création d’emplois à travers le soutien au secteur privé, en encourageant les investissements conjoints entre entreprises européennes et ivoiriennes.

Mme Ferran a par ailleurs abordé les enjeux de stabilisation et d’appui aux populations du nord du pays, indiquant que la Côte d’Ivoire bénéficiera d’un accompagnement spécifique de l’Union européenne afin de consolider son rôle de pôle de stabilité dans la sous-région. Elle a enfin salué les efforts du gouvernement ivoirien en matière de gestion des migrations et de réintégration des réfugiés.

Les deux parties ont convenu de se retrouver officiellement le 16 avril dans le cadre du renforcement de ce partenariat stratégique UE–Côte d’Ivoire. La rencontre s’est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement.