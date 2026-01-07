Accueil En Brève Côte d’Ivoire : Soumaïla Bredoumy, porte-parole du PDCI, libéré sous contrôle judiciaire

Soumaïla Bredoumy, porte-parole du PDCI, principal parti d’opposition, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire le mercredi 7 janvier, a annoncé son avocat, Me Ange Rodrigue Dadjé, sur sa page Facebook. Détenu à la prison d’Abidjan, Bredoumy faisait partie de la trentaine de candidats du Parti démocratique de Côte d’Ivoire réélus députés lors des législatives du 27 décembre. Absent du pays pendant plusieurs mois en 2025, il avait été inculpé et écroué quelques jours après son retour en Côte d’Ivoire pour 18 chefs d’accusation, dans le cadre d’une procédure d’exception visant la poursuite d’un parlementaire, des accusations qu’il conteste.