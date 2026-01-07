Côte d’Ivoire : Soumaïla Bredoumy libéré provisoirement

En Côte d’Ivoire, Soumaïla Bredoumy a été placé en liberté provisoire ce mercredi 7 janvier 2026. Le député du PDCI-RDA, détenu depuis novembre pour terrorisme et complot, retrouve ainsi sa liberté temporaire.

L’annonce a été faite par son avocat, Me Ange Rodrigue Dadje : « Nous venons d’obtenir la mise en liberté provisoire de l’Honorable Bredoumy Soumaïla », a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Porte-parole du PDCI-RDA, Soumaïla Bredoumy avait été arrêté fin novembre 2025 à son retour d’exil en France. Il faisait face à plusieurs accusations, dont atteinte à la sûreté de l’État, actes terroristes et incitation à l’insurrection, le nombre de charges variant selon les sources de 11 à 18.

Malgré sa détention au pôle pénitentiaire d’Abidjan, il a remporté les élections législatives du 27 décembre 2025 dans la circonscription de Tankessé, un succès qui a intensifié les appels à sa libération de la part de l’opposition et de ses partisans.

Titulaire d’un doctorat en sciences obtenu aux États-Unis, Soumaïla Bredoumy reste une figure active de l’opposition ivoirienne. Il critique régulièrement la gouvernance actuelle et plaide pour une transition démocratique pacifique. Sous contrôle judiciaire, il reste à la disposition de la justice et son procès est attendu dans les prochains mois.