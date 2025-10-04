Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo refuse de retirer sa candidature présidentielle

La présidente du Mouvement des Générations Capables (MGC), Simone Ehivet Épouse Gbagbo, a affirmé mercredi à Abidjan qu’elle subit des pressions pour se retirer de la course à la présidentielle du 25 octobre 2025.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Parmi les cinq candidats validés par le Conseil constitutionnel, l’ancienne Première dame a déclaré devant une cinquantaine de jeunes du mouvement Objectif République : « On me demande de démissionner et de retirer ma candidature, je ne le ferai pas. Le vrai combat est d’aller à ces élections et de les remporter. Je suis très confiante. »

Simone Gbagbo a profité de la rencontre pour encourager les jeunes à s’engager davantage en politique : « J’ai commencé très jeune à rêver et agir pour la Côte d’Ivoire. Les jeunes doivent se lever et parler. »

À lire aussi : Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara investit sa direction de campagne

De leur côté, les jeunes d’Objectif République, représentés par Jémima Kélari Oulaï, ont assuré la candidate de leur appui pour rallier les électeurs à sa cause. « Nous sommes venus nous solidariser dans cette épopée glorieuse », a-t-elle déclaré.