Côte d’Ivoire – Rumeurs sur le retour de Guillaume Soro à Abidjan : l’ex-Premier ministre réagit

L’ancien Premier ministre et ex-président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, a réagi ce dimanche aux rumeurs selon lesquelles il serait de retour en Côte d’Ivoire. Dans une publication sur sa page Facebook, il dénonce « la hantise d’un pouvoir réfractaire à la gouvernance démocratique » et appelle à privilégier la paix et la démocratie.

Ces derniers jours, des messages circulant sur les réseaux sociaux laissaient entendre que Guillaume Soro serait à Abidjan, présenté comme une menace politique et sécuritaire. Selon l’exilé depuis 2019, la propagation de ces rumeurs traduit « la peur panique du régime à l’approche de l’élection présidentielle d’octobre 2025 ».

La polémique s’est intensifiée après la diffusion d’une vidéo accusant l’Église catholique d’Abidjan d’héberger Soro à la paroisse Saint-Jacques, aux Deux-Plateaux, et d’y conserver des armes. Le curé de la paroisse, le père Norbert Abekan, a qualifié ces allégations de « graves et mensongères » et rappelé que les autorités pouvaient procéder à toute vérification.

Par ailleurs, Guillaume Soro exhorte le pouvoir et la société à se concentrer sur « la justice, la démocratie et l’alternance politique » plutôt que sur les spéculations. Pour l’instant, les autorités ivoiriennes n’ont pas réagi officiellement.