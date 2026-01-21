Côte d’Ivoire : Robert Beugré Mambé reconduit Premier ministre

Le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a été reconduit à son poste ce mercredi 21 janvier, a annoncé la présidence de la République par décret. En fonction depuis octobre 2023, M. Beugré Mambé voit ainsi confirmée sa mission à la tête du gouvernement, décision prise par le chef de l’État, Alassane Ouattara.

Un maintien confirmé par décret présidentiel

La réaffirmation de Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre intervient par acte officiel publié ce matin. Le décret présidentiel qui entérine sa reconduction ne comporte pas, à ce stade, de détails sur d’éventuels changements dans la composition du gouvernement ou sur un calendrier précis de mise en œuvre des priorités gouvernementales.

En poste depuis sa nomination en octobre 2023, M. Beugré Mambé avait alors succédé à son prédécesseur pour diriger l’exécutif sous l’autorité du président Ouattara. Sa reconduction marque, selon le document officiel, la volonté de la présidence de poursuivre les orientations politiques et administratives engagées depuis plusieurs mois.

Profil et fonctions du Premier ministre

Robert Beugré Mambé est présenté par les autorités comme un responsable d’expérience issu de l’administration publique. En tant que chef du gouvernement, sa tâche consiste notamment à coordonner l’action des ministères, à préparer et exécuter les politiques publiques décidées par l’exécutif, et à veiller à l’application des décisions présidentielles.

La reconduction d’un Premier ministre a des conséquences administratives pratiques : elle engage la continuité de la direction des dossiers en cours et, potentiellement, la poursuite de projets prioritaires lancés depuis sa prise de fonction. La présidence, pour l’heure, n’a pas précisé si cette reconduction serait accompagnée d’un remaniement ministériel ou d’une annonce relative au programme de travail du gouvernement pour les prochains mois.

Contexte national et régional

La confirmation de Robert Beugré Mambé intervient dans un contexte où la Côte d’Ivoire conserve son rang d’économie majeure en Afrique de l’Ouest. Les enjeux auxquels le gouvernement est confronté comprennent, selon les communications officielles récurrentes, la poursuite de la relance économique, la création d’emplois, le renforcement des infrastructures et la consolidation de la cohésion sociale.

Sur le plan régional, la stabilité institutionnelle et la continuité de la gouvernance restent des éléments suivis par les partenaires économiques et les organisations régionales. La reconduction du Premier ministre, décidée par le président Ouattara, s’inscrit ainsi dans une logique de maintien de l’appareil exécutif afin d’assurer la gestion des dossiers tant nationaux que ceux requérant une coordination avec les instances économiques et diplomatiques de la sous-région.

La présidence ivoirienne et le cabinet de Robert Beugré Mambé devraient communiquer dans les prochains jours sur l’agenda gouvernemental et, le cas échéant, sur la composition de l’équipe chargée de mettre en œuvre les orientations décidées par l’exécutif.