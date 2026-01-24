Côte d’Ivoire : premier Conseil des ministres du gouvernement Mambé II 

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, préside ce samedi 24 janvier au Palais présidentiel le tout premier Conseil des ministres du gouvernement 2026, formé par le Premier ministre Robert Beugré Mambé.

Cette réunion, qui a débuté à 11 heures, intervient au lendemain de la publication du décret n°2026-08 portant nomination des 34 membres du nouveau gouvernement, dont plusieurs nouveaux visages aux côtés de piliers de l’exécutif. Parmi eux figurent le Vice-Premier ministre chargé de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et les ministres d’État Anne Désirée Oulotto et Nialé Kaba.

Le Conseil marque le lancement officiel de l’action gouvernementale pour l’année 2026. Le chef de l’État devrait y définir les grandes orientations du gouvernement, alors que des portefeuilles stratégiques, comme l’Agriculture désormais confiée à Bruno Koné, connaissent des changements notables.