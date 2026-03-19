Côte d’Ivoire : plusieurs ministres toujours sans décrets d’attribution après leur nomination

Plus de deux mois après leur nomination, plusieurs ministres ivoirien du gouvernement formé par le président Alassane Ouattara n’ont toujours pas reçu leurs décrets d’attribution.

Selon des informations publiées par Africa Intelligence dans son édition du mercredi 18 mars 2026, les membres du nouvel exécutif exercent encore dans une certaine incertitude quant à la définition précise de leurs prérogatives. Une situation qualifiée d’inédite depuis l’accession au pouvoir du chef de l’État en 2011.

D’après la même source, la composition de ce gouvernement aurait été arrêtée au sein d’un cercle restreint autour du président de la République, du vice-président Tiémoko Meyliet Koné, du Premier ministre Robert Beugré Mambé et du vice-Premier ministre Téné Birahima Ouattara. Cette nouvelle équipe s’écarterait par ailleurs des engagements initiaux du chef de l’État, qui avait annoncé un gouvernement resserré, largement renouvelé et davantage ouvert aux technocrates. Dans les faits, plus de 90 % des ministres ont été reconduits.

En coulisses, ces reconductions massives s’inscriraient dans une logique transitoire, l’exécutif envisageant une configuration gouvernementale appelée à évoluer à court terme, possiblement dans un délai inférieur à un an. Un décret d’attribution est un acte officiel pris par le chef de l’État qui définit les missions, compétences et champs d’action d’un ministre après sa nomination.

Dans un contexte politique marqué par une opposition jugée peu structurée, l’action gouvernementale s’exerce sans véritable contrepoids, en dépit de critiques portant sur la gestion de certains dossiers sensibles, notamment celui du remblayage illégal de la lagune Ébrié, principal plan d’eau d’Abidjan. En attendant la publication de ces décrets, cette situation continue de susciter des interrogations sur le fonctionnement de l’appareil gouvernemental et la mise en œuvre effective des politiques publiques.