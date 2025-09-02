PAR PAYS
Côte d'Ivoire : nouvelle arrestation dans les rangs de l'opposition

Politique
Par Kevin Aka
En Côte d’Ivoire, la répression contre l’opposition s’intensifie à l’approche de la présidentielle du 25 octobre. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, Ibrahim Zigui, militant du PPA-CI, a été arrêté après avoir appelé, via une vidéo diffusée en ligne, les partisans de son parti à se mobiliser lors de la décision du Conseil constitutionnel sur la validation des candidatures.

Cette interpellation survient alors que le président Alassane Ouattara, candidat à un quatrième mandat jugé anticonstitutionnel par ses adversaires, est régulièrement accusé de faire arrêter des figures de l’opposition. Du PDCI-RDA au PPA-CI, les prisons se remplissent de responsables politiques. Parmi eux, l’ex-ministre Lida Kouassi Moïse et l’ancien ambassadeur Koné Boubacar, incarcérés depuis août.

Le cas d’Ibrahim Zigui, connu pour ses positions en faveur de Laurent Gbagbo, alimente les inquiétudes sur l’état des libertés publiques. Plusieurs opposants dénoncent une instrumentalisation de la justice et craignent une montée des tensions politiques.

Dans le pays, l’annonce de la candidature de l’ancien président Laurent Gbagbo face à Alassane Ouattara ravive le spectre d’une crise électorale.

