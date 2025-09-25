Côte d’Ivoire : Molare privé de son permis pour 05 ans après un accident mortel

La star du coupé-décalé, Molare, se voit retirer son permis de conduire pour une durée de cinq ans à compter du 25 septembre 2025, à la suite d’un accident ayant coûté la vie à une femme.

L’artiste ivoirien, de son vrai nom Maury Féré Soumahoro, paie cher son imprudence au volant. La Commission Spéciale de Suspension et de Retrait de Permis de Conduire a en effet décidé ce jeudi 25 septembre 2025 d’interdire à Molare de conduire jusqu’en 2030, après le tragique accident qu’il a provoqué.

Cette décision intervient dix jours après sa sortie de prison, le 15 septembre dernier. L’artiste s’est présenté au 16ᵉ étage de la tour E de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC) pour répondre de ses actes devant les autorités compétentes, marquant ainsi la clôture des conséquences judiciaires et administratives liées à ce drame.

Face aux membres de la commission, Molare a assumé ses responsabilités. « D’une voix grave et visiblement affecté, il a reconnu sa culpabilité dans l’accident ayant entraîné la mort de la victime », indique le communiqué officiel. L’artiste a également présenté ses condoléances à la famille et exprimé ses regrets les plus sincères.

- Publicité-

Malgré cette attitude contrite, la commission a maintenu une sanction exemplaire. Molare est notamment reproché pour « conduite dangereuse, manque de maîtrise du véhicule et mise en danger de la vie d’autrui », des faits jugés suffisamment graves pour justifier la rigueur de la décision.