PAR PAYS
Live logo
Rechercher

Côte d’Ivoire : Molare privé de son permis pour 05 ans après un accident mortel

People
Par Kevin Aka
1 min.de temps de lecture
AccueilPeopleCôte d'Ivoire : Molare privé de son permis pour 05 ans après un accident mortel
Molare, chanteur ivoirien et promoteur du PRIMUD @YouTube
Molare, chanteur ivoirien et promoteur du PRIMUD @YouTube
- Publicité-
. .

La star du coupé-décalé, Molare, se voit retirer son permis de conduire pour une durée de cinq ans à compter du 25 septembre 2025, à la suite d’un accident ayant coûté la vie à une femme.

L’artiste ivoirien, de son vrai nom Maury Féré Soumahoro, paie cher son imprudence au volant. La Commission Spéciale de Suspension et de Retrait de Permis de Conduire a en effet décidé ce jeudi 25 septembre 2025 d’interdire à Molare de conduire jusqu’en 2030, après le tragique accident qu’il a provoqué.

Cette décision intervient dix jours après sa sortie de prison, le 15 septembre dernier. L’artiste s’est présenté au 16ᵉ étage de la tour E de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC) pour répondre de ses actes devant les autorités compétentes, marquant ainsi la clôture des conséquences judiciaires et administratives liées à ce drame.

Face aux membres de la commission, Molare a assumé ses responsabilités. « D’une voix grave et visiblement affecté, il a reconnu sa culpabilité dans l’accident ayant entraîné la mort de la victime », indique le communiqué officiel. L’artiste a également présenté ses condoléances à la famille et exprimé ses regrets les plus sincères.

- Publicité-

Malgré cette attitude contrite, la commission a maintenu une sanction exemplaire. Molare est notamment reproché pour « conduite dangereuse, manque de maîtrise du véhicule et mise en danger de la vie d’autrui », des faits jugés suffisamment graves pour justifier la rigueur de la décision.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Maroc

PSG: Achraf Hakimi brise le silence sur les accusations de viol

Monde

Rihanna et A$AP Rocky accueillent leur troisième enfant et révèlent son prénom

Monde

Prince Archie: Prince Harry et Meghan Markle clarifient son « inscription » à l’Eton College

Nigeria

«J’aime Wizkid, mais nous ne sommes pas en couple», Tiwa Savage démonte les rumeurs

Nigeria

Tiwa Savage: « je suis célibataire depuis trois ans »

Nigeria

Tiwa Savage: « je n’ai pas divulgué ma sextape pour attirer la sympathie»

Nigeria

Nigeria: Omah Lay inquiète ses fans après de nouvelles confidences sur sa dépression

Monde

Melania Trump tactile avec Donald: la main tenue qui intrigue lors de leur arrivée en Angleterre

Monde

Brigitte Macron: des preuves bientôt présentées pour démontrer qu’elle est une femme

Monde

USA: en instance de divorce avec Offset, Cardi B confirme sa grossesse avec Stefon Diggs

VOIR TOUS LES FLASHS