Côte d’Ivoire : Molare libéré provisoirement après 02 mois de détention

L’artiste ivoirien Maury Féré Soumahoro, alias Molare, a obtenu, lundi 15 septembre 2025, une liberté provisoire après deux mois passés en détention. Il avait été incarcéré en juillet, à la suite d’un accident de la route à Abidjan ayant coûté la vie à une passante.

Selon ses explications, l’accident s’est produit alors qu’il se rendait à son lieu de travail : « Les fers soutenant la roue arrière de mon véhicule ont cédé. J’ai perdu le contrôle et percuté une dame innocente sur le trottoir. » Dans un message publié sur Facebook, Molare a rendu hommage à la défunte : « Avant tout, j’ai une pensée pieuse et profonde pour Mme Élise Tola et j’exprime encore mon respect et mon soutien à sa famille, qui a choisi la dignité plutôt que l’exposition. »

Durant son incarcération, l’artiste dit avoir découvert « des réalités dures, mais aussi de belles rencontres » en prison. Il a remercié les gardes pénitentiaires « pour leur humanité », les co-détenus pour leur soutien, ainsi que les guides religieux qui l’ont accompagné spirituellement.

Une nouvelle page

Molare a également exprimé sa gratitude envers son équipe et son public, tout en soulignant que cette expérience lui a fait prendre conscience « de la valeur de la liberté ».

- Publicité-

« Elle restera douloureuse, et je ne reviendrai plus là-dessus publiquement », a-t-il insisté, avant d’affirmer vouloir désormais se tourner vers la jeunesse, la culture, la paix et la cohésion sociale.

« Merci pour cette oreille attentive à ma demande de liberté provisoire. Merci à tous, que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire », a-t-il conclu.