Côte d’Ivoire : Marie Odette Lorougnon en garde à vue

Ce mardi 30 septembre 2025, Dahi Nestor et Blaise Lasm ont été présentés à un juge avant leur transfert au Pôle pénitentiaire d’Abidjan, ex-MACA, ont confié des sources proches du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI).

Marie Odette Lorougnon, elle, reste détenue à la préfecture de police. D’autres cadres convoqués par le procureur de la République, Koné Barman, ont été libérés la veille, affirme Linfodrome. En effet, les trois responsables faisaient partie d’un groupe de dirigeants du PPA-CI convoqués lundi par les autorités.

Parmi eux figuraient notamment Damana Pickass, Koua Justin et Ikpo Lagui. Selon Damana Pickass, 2ᵉ vice-président du Conseil stratégique et politique du parti, le procureur leur a indiqué disposer d’informations compromettantes et les a mis en garde contre toute action susceptible de troubler l’ordre public.

Marie Odette Lorougnon est par ailleurs pointée du doigt pour des propos considérés comme xénophobes, tenus le week-end dernier à Bonoua, d’après des sources internes au parti. Damana Pickass a tenu à préciser que ces convocations n’avaient aucun lien avec la marche annoncée pour le samedi 4 octobre par le Front commun PPA-CI–PDCI-RDA.

Cette mobilisation pacifique est maintenue. Son objectif, explique-t-il, est d’exiger un dialogue politique franc en vue d’élections ouvertes, inclusives et transparentes. Pour l’heure, ni le parquet ni les autorités judiciaires n’ont communiqué officiellement sur cette affaire.