Côte d’Ivoire : Makosso Camille présente ses excuses après l’avertissement du Procureur

Le leader d’opinion et influenceur religieux, Makosso Camille, a réagi ce samedi 27 septembre 2025 sur sa page Facebook, à la suite de son interpellation par la justice ivoirienne. Il a indiqué avoir tiré des enseignements de cette affaire et averti qu’un mandat d’arrêt pourrait être émis contre lui dans les prochains jours.

« La justice de Côte d’Ivoire vient de démontrer que Makosso Camille n’est pas au-dessus de la loi. Même le soutien au pouvoir ne protège pas de la sanction en cas de faute », a-t-il déclaré. Reconnaissant ses erreurs, il a présenté des excuses publiques et promis de ne plus tenir de propos injurieux ou orduriers.

Cette démarche intervient après les mises en garde répétées du Procureur de la République, Koné Braman, appelant les leaders d’opinion à une plus grande responsabilité sur les réseaux sociaux afin de préserver la cohésion sociale et le respect des institutions. « Je ferai tout mon possible pour ne pas être un problème pour mon pays », a affirmé Makosso Camille, sollicitant l’indulgence de la justice et promettant un comportement plus mesuré à l’avenir.

À lire aussi : Côte d’Ivoire : Molare privé de son permis pour 05 ans après un accident mortel

Depuis l’avertissement du Procureur, l’influenceur a multiplié les publications sur ses comptes, tout en réitérant son engagement à adopter des propos responsables.