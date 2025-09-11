PAR PAYS
Côte d'Ivoire : l'ex-cadre du PDCI Linda Diplo s'engage aux côtés du RHDP

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
L'ex-cadre du PDCI, Linda Diplo
. .

L’ancienne déléguée départementale du PDCI-RDA à Grand-Bassam, Linda Diplo, a officialisé ce jeudi 11 septembre son ralliement au Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), lors d’une cérémonie organisée à Abidjan-Cocody par le Secrétariat exécutif du parti au pouvoir.

Se disant « honorée et heureuse » de rejoindre la formation du président Alassane Ouattara, Linda Diplo a justifié son choix par « le bilan remarquable » du chef de l’État, notamment en matière de développement économique, d’infrastructures, de santé, d’éducation et de diplomatie.

Elle a expliqué que la disparition d’Henri Konan Bédié avait suscité l’espoir d’un renouveau au sein du PDCI, mais que l’orientation actuelle du parti ne correspondait plus à ses convictions. « J’ai pris, en toute conscience, la décision de quitter le PDCI-RDA », a-t-elle affirmé.

Soulignant le caractère réfléchi de son engagement, l’ancienne cadre du PDCI a déclaré vouloir poursuivre son service à la nation au sein d’un parti « structuré, cohérent et résolument tourné vers le développement ».

Par ailleurs, Linda Diplo s’est engagée à militer activement pour la victoire du RHDP lors des prochaines échéances électorales. Le Secrétaire exécutif du parti, Cissé Bacongo, lui a remis à cette occasion les attributs officiels de sa nouvelle formation politique.

