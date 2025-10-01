Côte d’Ivoire : le prix bord champ du cacao officiellement dévoilé

Le président ivoirien Alassane Ouattara a redonné le sourire aux producteurs de cacao. Ce mercredi 1er octobre 2025, il a annoncé la fixation du prix bord champ à 2 800 FCFA le kilogramme pour la campagne 2025-2026.

Cette hausse intervient dans un contexte de forte demande mondiale et de flambée des cours internationaux. Leader incontesté de la filière avec plus de 40 % de l’offre mondiale, la Côte d’Ivoire entend consolider sa position tout en garantissant une rémunération plus juste aux producteurs.

La campagne 2024-2025 illustre cette dynamique. Au 30 juin 2025, les revenus cumulés issus du cacao et du café ont atteint 2 967 milliards de FCFA, soit une progression spectaculaire de 70,75 % par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse est portée principalement par le cacao, dont les recettes sont passées de 1 663 milliards à 2 930 milliards de FCFA, soit une augmentation de 76 %. Après une chute de 25 % de la production en 2023-2024, la filière a enregistré une reprise avec 1,57 million de tonnes produites entre octobre 2024 et juin 2025, en hausse de 3,26 %. Les exportations ont également progressé de 1,27 %.

Le café traverse en revanche une période critique. Sa production a chuté de 70 % en un an, passant de 81 972 tonnes à 24 832 tonnes, et ses exportations ont reculé de plus de 56 %. Les revenus sont passés de 73,7 milliards à 37,2 milliards de FCFA, soit une baisse de près de 50 %. Pour redonner un souffle à cette filière en difficulté, le chef de l’État a fixé le prix de commercialisation du café à 1 700 FCFA le kilogramme pour la nouvelle campagne. Cette mesure s’inscrit dans une politique de diversification agricole visant à soutenir les cultures de rente.

L’augmentation du prix du cacao constitue une véritable bouffée d’oxygène pour les producteurs, surtout dans les zones rurales où cette culture représente la principale source de revenus. Pour de nombreux observateurs, cette revalorisation devrait contribuer à réduire la pauvreté et à favoriser une répartition plus équitable des richesses.