Côte d’Ivoire : le PPA-CI dénonce le placement en détention de Blaise Lasm et Dahi Nestor

Le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a dénoncé lundi le placement sous mandat de dépôt de ses cadres Blaise LASM et Dahi Nestor au Pôle pénitentiaire d’Abidjan, qualifiant cette décision d’« arbitraire » et appelant ses militants à rester mobilisés.

Les deux responsables, respectivement Secrétaire Général Adjoint en charge des Grands Ponts et de Yopougon-Sogon, sont inculpés pour « provocation à l’insurrection, atteinte à l’autorité de l’État et à l’intégrité du territoire national, ainsi que troubles à l’ordre public », selon le parti.

Le PPA-CI estime que cette mesure vise à restreindre la liberté d’expression politique et à museler l’opposition. Le déferrement intervient dans un contexte de fortes tensions à moins de quatre semaines de la présidentielle prévue le 25 octobre 2025.

Plusieurs autres cadres convoqués par le procureur Koné Barman ont été libérés dimanche, mais LASM et Dahi Nestor sont maintenus en détention. Marie Odette Lorougnon, autre cadre du parti, reste elle aussi détenue à la préfecture de police, après des propos jugés xénophobes tenus à Bonoua le week-end dernier.

Par ailleurs, le PPA-CI assure que ces mesures n’affecteront pas ses actions politiques, notamment la marche pacifique prévue le 4 octobre avec le PDCI-RDA pour réclamer un dialogue politique ouvert et des élections transparentes.