Côte d’Ivoire : le PPA-CI convoque une réunion extraordinaire après le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo

Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien
Le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) a annoncé la tenue d’une réunion extraordinaire de son secrétariat général, à la suite du rejet de la candidature de son fondateur, Laurent Gbagbo, à l’élection présidentielle d’octobre 2025.

Dans un communiqué signé du secrétaire général, Gervais Tchéidé, le président exécutif du PPA-CI, Sébastien Dano Djédjé, convoque l’ensemble des membres du secrétariat général à une rencontre prévue le mercredi 10 septembre 2025. L’unique point inscrit à l’ordre du jour est l’examen de la décision du Conseil constitutionnel concernant les candidatures à la présidentielle.

Le 8 septembre, le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats autorisés à participer au scrutin. Plusieurs figures de l’opposition, dont Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi N’Guessan, n’ont pas été retenues. La présidente de l’institution, Chantal Nanaba Camara, a déclaré leurs dossiers « irrecevables ».

L’ex-chef de l’État Laurent Gbagbo et l’ancien banquier international Tidjane Thiam ont été écartés en raison de leur radiation de la liste électorale, condition jugée essentielle pour l’éligibilité. Le Conseil a également relevé que M. Gbagbo n’avait pas obtenu le nombre requis de parrainages valides. Pascal Affi N’Guessan, de son côté, a vu sa candidature rejetée pour défaut de parrainages.

Sur 60 dossiers déposés, seuls cinq ont été validés, dont celui du président sortant Alassane Ouattara, candidat à un quatrième mandat, et celui d’Ahoua Don Mello, ancien cadre du PPA-CI.

