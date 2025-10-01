Côte d’Ivoire : le porte-parole du gouvernement réagit à la marche du Front commun

Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, a déclaré ce mercredi ignorer la marche annoncée par le Front commun PDCI-PPA-CI, prévue le samedi 4 octobre à Abidjan.

Lors du compte rendu du Conseil des ministres du 1er octobre 2025, interrogé sur cette manifestation visant à réclamer des élections « transparentes, inclusives et apaisées », le ministre de la Communication a affirmé : « En tant que porte-parole, je n’ai pas connaissance de cette marche. Je vais m’informer auprès de mon collègue du ministère de l’Intérieur. »

Pourtant, la coalition PDCI-RDA/PPA-CI avait publié un communiqué le 26 septembre informant clairement l’organisation d’une grande marche pacifique. « Le Front commun informe tous les Ivoiriens attachés à la justice, à la démocratie et à la paix de la tenue de cette marche le samedi 4 octobre à Abidjan », indiquaient Sébastien Dano Djédjé, président exécutif du PPA-CI, et Noël Akossi Bendjo, coordinateur général du PDCI-RDA.

Selon les organisateurs, cette mobilisation vise à « exiger un dialogue politique » et dénoncer des conditions jugées inéquitables du processus électoral. Des missions de mobilisation ont été lancées dès le 27 septembre dans plusieurs communes de la capitale économique.