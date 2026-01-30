Côte d’Ivoire : le PDCI-RDA secoué par des dissensions internes après les législatives

Au sein du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), la désignation de la direction du groupe parlementaire à l’Assemblée nationale suscite des tensions internes. En cause : la décision du président du parti, Tidjane Thiam, de nommer Me Jean-Chrysostome Blessy président du groupe parlementaire, un choix contesté par plusieurs cadres influents.

Selon des informations rapportées par Jeune Afrique, le malaise s’est installé fin janvier, dans un contexte politique déjà fragilisé par les résultats des élections législatives de décembre 2025. Principal parti d’opposition, le PDCI-RDA n’a obtenu que 31 sièges, soit près de la moitié de son précédent groupe parlementaire, face à un RHDP largement majoritaire.

Les premières tensions sont apparues lors des réunions de structuration du groupe parlementaire, initiées par le secrétaire exécutif en chef, Calice Yapo Yapo. Les députés y ont appris que Tidjane Thiam entendait procéder lui-même à la désignation du président du groupe. Cette orientation a été officialisée quelques jours plus tard avec la nomination de Me Blessy, député de Béoumi et avocat du parti.

Appel à un bureau politique face aux contestations

Si le profil du député choisi ne fait pas l’objet d’une opposition directe, la méthode de désignation est vivement critiquée. Lors d’une réunion à huis clos tenue le 16 janvier, plusieurs élus ont exprimé leur désaccord, dénonçant un manque de concertation.

Face à la persistance des tensions, des cadres réclament désormais la convocation d’un bureau politique et privilégient des échanges en présentiel. Si l’autorité de Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA n’est pas formellement contestée, son absence prolongée du territoire national est perçue par certains comme un facteur de blocage dans la gestion des dossiers sensibles du parti.