Côte d’Ivoire : le parquet réclame 05 ans de prison pour Mamadou Hawa Gassama

Le député malien Mamadou Hawa Gassama, arrêté à Abidjan en juillet dernier, est poursuivi devant la justice ivoirienne pour « offense au chef de l’État » après des propos visant le président Alassane Ouattara. Le délibéré a été fixé au 30 janvier.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon le procureur, Gassama encourt la peine maximale pour « offense » et « propos outrageants sur internet », selon Jeune Afrique. En septembre 2022, lors d’une interview dans un média malien, il avait qualifié Ouattara « d’ennemi du Mali ». Le procureur a dénoncé des propos « inacceptables pour une personne de son rang » et averti que « toute attaque ou tout propos méprisant envers les institutions sera sanctionné avec la plus grande fermeté ».

Membre du Conseil national de Transition (CNT), Gassama est connu pour son franc-parler et soutient le général Assimi Goïta. Les relations entre le Mali et la Côte d’Ivoire restent tendues depuis les coups d’État de 2020 et 2021.

En détention depuis son arrestation, Gassama a reconnu les faits et présenté ses excuses « à son grand frère ADO et à tous les Ivoiriens », affirmant ne pas avoir mesuré l’impact de ses propos. Son avocat, l’ex-ministre malien de la Justice Mamadou Ismaila Konaté, a plaidé pour l’indulgence, soulignant le « repentir » de son client et mettant en garde que « la décision sera scrutée à Bamako et fera du bruit ».