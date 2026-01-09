Côte d’Ivoire : l’avocat N’dry Claver dénonce l’arrestation de Jean-François Kouassi
L’arrestation de Jean-François Kouassi, surnommé « JFK », le 8 janvier au Plateau, suscite de vives réactions à Abidjan. Maître N’dry Claver a vivement critiqué cette interpellation le 9 janvier, dénonçant une atteinte aux libertés fondamentales garanties par la Constitution ivoirienne.
« Que signifient la liberté de pensée, d’opinion et d’expression si elles se limitent à louer l’autorité ? », s’interroge l’avocat dans une déclaration publique. « Ces droits permettent-ils au citoyen de dire ce qu’il pense ou seulement de flatter le pouvoir ? » ajoute-t-il.
Jean-François Kouassi, 35 ans, a été arrêté vers 17h26 par des policiers en civil circulant dans un 4×4. Connu comme le « président des jeunes », il a annoncé son arrestation sur Facebook avant d’être conduit au commissariat du 1er arrondissement.
Selon ses proches, cette interpellation serait liée à ses critiques sur la gestion des concours de la fonction publique et sur le népotisme dans certains recrutements. Déclaré irrecevable pour la présidentielle 2025 et les législatives à Cocody, il dénonçait régulièrement les conditions d’accès aux emplois publics.
Pour Maître N’dry Claver, cette situation traduit une dérive inquiétante : « Chez nous, la liberté d’expression ressemble de plus en plus à une obligation de louange. Si tu ne t’y plies pas… on te fait ‘DJÔ’ », affirme-t-il, reprenant une expression populaire ivoirienne pour dénoncer les sanctions arbitraires.
À ce jour, aucune charge officielle n’a été annoncée contre Jean-François Kouassi. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de son arrestation circulent et renforcent l’indignation de ses partisans, qui demandent sa libération immédiate.
