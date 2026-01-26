Côte d’Ivoire : Laurent Tchagba nommé ministre conseiller à la Présidence de la République

En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a nommé Laurent Tchagba ministre conseiller à la Présidence de la République. Dans un message suite à sa nomination, intervenue le lundi 26 janvier 2026, M. Tchagba a exprimé sa « profonde gratitude » et l’honneur qu’il ressent face à la confiance qui lui est accordée.

Mesurant pleinement la portée de cette responsabilité, il a souligné l’importance de la mission qui lui est confiée, tout en adressant ses sincères remerciements au chef de l’État pour cette marque de considération.

Laurent Tchagba a réitéré son engagement sans réserve à accompagner l’action présidentielle, promettant de mobiliser toute son énergie et son expertise au service des idéaux de paix, de développement et de prospérité partagée.

Hydrologue de formation, il a été ministre de l’Hydraulique de 2018 à 2022, puis ministre des Eaux et Forêts de 2022 à janvier 2026. Il a également été élu député lors des élections législatives du 27 décembre 2025 dans la commune de Marcory, sous la bannière du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).