Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo convoque une réunion stratégique du PPA-CI

L’ancien président Laurent Gbagbo a convoqué une réunion élargie du Conseil stratégique et politique (CSP) de son parti, le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), selon un communiqué signé par son directeur de cabinet, Emmanuel Ackah.

Cette rencontre, prévue pour le mercredi 15 octobre 2025 à 10 heures au cabinet de M. Gbagbo à Attoban (Abidjan), intervient dans un contexte de fortes tensions à deux semaines de la présidentielle du 25 octobre. Le pays est secoué par des manifestations spontanées contre le quatrième mandat jugé “illégal” du président Alassane Ouattara et l’exclusion, jugée arbitraire, de plusieurs leaders de l’opposition de la course électorale.

Aucun ordre du jour officiel n’a été communiqué, mais cette réunion, la première depuis le lancement des marches du Front commun de l’opposition, s’annonce déterminante. Elle rassemblera les membres du CSP, les présidents des organes du parti, la présidente du Comité de contrôle, celle de l’École du parti, ainsi que les responsables du Conseil politique permanent et du Conseil de discipline.

Repositionnement stratégique du PPA-CI

Selon plusieurs sources internes, cette convocation viserait à redéfinir la ligne politique du PPA-CI face à la répression violente des manifestations du 11 octobre, dispersées dans plusieurs villes, dont Abidjan, Daloa, Bonoua et Gagnoa. Elle devrait également aborder la coordination des actions futures au sein du Front commun PDCI–PPA-CI, décidé à maintenir la pression jusqu’au respect intégral de la Constitution.

Resté silencieux depuis son exclusion par le Conseil constitutionnel, Laurent Gbagbo fait ainsi un retour remarqué sur la scène politique. Un silence que ses partisans qualifiaient déjà de « lourd de sens ».

« Marcher n’est pas un crime »

La veille, Me Habiba Touré, avocate et porte-parole du fondateur du PPA-CI, a confirmé la poursuite des “marches éclatées et pacifiques” à travers le pays. Elle a annoncé que des bilans réguliers seraient désormais publiés pour encourager, structurer et rendre visibles ces mobilisations citoyennes, « au service d’un seul et même objectif : la restauration de l’État de droit et des libertés publiques ». « Marcher n’est pas un crime, c’est un droit. Nous continuons de marcher pour nos libertés », a-t-elle déclaré.

À moins de quinze jours du scrutin, cette réapparition politique de Laurent Gbagbo est perçue comme un signal fort, voire un tournant majeur dans la dynamique de l’opposition face à un pouvoir accusé de dérive autoritaire.