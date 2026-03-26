Côte d’Ivoire : l’argent emprunté « finance le budget et les investissements publics »

Le 24 mars 2026, l’État ivoirien a de nouveau mobilisé des ressources sur le marché financier régional en dépassant le montant initial annoncé. 80 milliards de francs CFA ont été mis en adjudication et 87,999 milliards de FCFA ont finalement été levés, selon les données officielles. Les autorités interprètent cette opération comme un signe de confiance des investisseurs, tandis qu’une part de l’opinion publique continue d’interroger la destination exacte de ces fonds.

Les émissions d’État sur les marchés — bons du trésor et obligations — répondent à des besoins de financement publics qui complètent les recettes internes. Ces titres permettent de capter l’épargne des particuliers et des institutions pour couvrir les dépenses inscrites au budget national, en particulier les investissements jugés prioritaires par le gouvernement. Les fonds levés ne constituent pas des ressources privées pour les dirigeants, mais des flux affectés au service de l’État.

Face aux interrogations, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a rappelé que les emprunts servent à alimenter des projets d’investissement massifs : il a ainsi évoqué, en mars 2024 devant l’Assemblée nationale, des investissements de l’ordre de 19 000 milliards de francs CFA engagés dans divers secteurs. Ces montants sont présentés par le gouvernement comme des leviers pour améliorer les infrastructures et les services publics.

Usage des ressources et gestion de la dette : données et indicateurs

Sur le plan sectoriel, l’État met en avant des réalisations mesurables. Dans l’éducation, les autorités font état de la construction de dizaines de milliers de salles de classe au cours de la dernière décennie et d’une progression importante du parc d’établissements secondaires. Entre 2011 et 2022, le nombre de lycées et collèges a été présenté comme ayant presque doublé, passant d’environ 242 à près de 500, et le taux de scolarisation est cité en hausse significative.

Les investissements financés ou cofinancés par l’État sont également liés à l’extension de l’offre de soins. Les statistiques officielles indiquent qu’une part importante de la population villageoise se trouve désormais à moins de cinq kilomètres d’un centre de santé, un indicateur utilisé pour mesurer le maillage sanitaire du territoire.

Sur les services de base, les bilans gouvernementaux mettent en avant des progrès en matière d’accès à l’eau potable et à l’électricité. Les taux de couverture cités pour l’eau et l’électricité affichent une augmentation notable par rapport à la décennie précédente, selon les chiffres évoqués par les responsables.

La gestion de la dette publique fait l’objet d’évaluations externes. En décembre 2025, l’agence Fitch Ratings a relevé la notation souveraine de la Côte d’Ivoire, passant de BB- à BB, un ajustement qui, selon l’agence, reflète un profil de crédit plus robuste au sein de la région.

Sur la trajectoire de la dette, les prévisions officielles pour 2025 faisaient état d’un recul du ratio dette publique/PIB à 58,2 %, contre 59,5 % en 2024, avec une projection de réduction supplémentaire à 56,1 % à l’horizon 2027