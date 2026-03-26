Côte d’Ivoire : la nomination d’Adjelou Christian à la présidence du CNDHCI suscite polémique

En Côte d’Ivoire, la nomination d’Adjelou Christian à la présidence du Conseil national des droits de l’homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) suscite des interrogations sur l’indépendance et la crédibilité de l’instance. Des acteurs de la société civile et des opposants soulignent un décalage entre la mission de neutralité du Conseil et le profil politique affiché du nouveau président, relançant le débat sur la capacité de l’organe à conduire des enquêtes impartiales sur des atteintes aux droits fondamentaux.

Adjelou Christian est décrit par ses détracteurs comme un militant proche du pouvoir. Lors des discussions sur les arrestations intervenues pendant la période électorale passée, il avait qualifié les personnes interpellées de « terroristes » et d’« anarchistes », des termes qui ont été largement rappelés après son installation à la tête d’une institution dont la vocation première est la protection des droits humains. Son parcours de juriste est souligné par certains observateurs comme un atout technique, mais il alimente aussi les doutes quant à son objectivité dans l’exercice de fonctions dont la légitimité repose sur l’impartialité.

Antoine Assalé Tiemoko, président de l’ADCI, a exprimé publiquement ses réserves : « Avec l’arrivée d’Adjelou Christian, le CNDHCI reste debout. Sa mission et son impartialité, elles, ont pris des vacances. » Il rappelle par ailleurs que l’article 16 de la loi de création du Conseil exige que son président soit reconnu pour sa probité et son impartialité. Pour plusieurs voix critiques, la nomination soulève des questions sur la capacité du Conseil à jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir face aux autorités et aux forces de l’ordre.

Quid des missions de la CNDHCI ?

La Commission nationale des droits de l’homme de Côte d’Ivoire est un organe consultatif chargé de promouvoir, protéger et défendre les droits fondamentaux. À ce titre, elle est amenée à mener des actions de concertation et de consultation, à évaluer la situation des droits humains et à formuler des propositions à l’attention des institutions publiques. Sa crédibilité dépend en grande partie de son aptitude à mener ces démarches en toute indépendance.

Le CNDHCI reçoit plaintes et dénonciations relatives à des violations des droits de l’homme et peut conduire des enquêtes non judiciaires pour établir les faits. Sur la base de ses constats, la Commission élabore des recommandations et adresse des rapports au gouvernement afin de proposer des mesures correctives. Elle a également la prérogative d’interpeller les autorités ou tout détenteur de pouvoir de coercition lorsqu’elle constate des atteintes aux droits fondamentaux.

Parmi ses attributions figurent la possibilité de visiter les établissements pénitentiaires et les lieux de garde à vue, après information du procureur compétent, ainsi que l’examen de toute question relative à la protection des droits de l’homme afin de contribuer à leur respect effectif.