Côte d’Ivoire : la marche de l’opposition reportée au 11 octobre

La marche de l’opposition initialement prévue le 4 octobre 2025 a été interdite par le préfet d’Abidjan, qui invoque des risques de troubles à l’ordre public. Le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a pris acte de cette décision, tout en maintenant son intention d’organiser la mobilisation à une date ultérieure.

À la suite de la notification préfectorale, le président exécutif du PPA-CI, Sébastien Dano Djedje, a annoncé lors d’une conférence de presse le report de la marche. « Afin d’éviter certains débordements et incompréhensions, le PPA-CI décide de reporter la marche initialement prévue le 4 octobre 2025 », a-t-il déclaré.

Une nouvelle date a rapidement été fixée après concertation avec le PDCI-RDA. Le Front commun a convenu de reprogrammer la manifestation pour le 11 octobre 2025. Le PPA-CI a présenté ses excuses à ses partisans déjà mobilisés et les a appelés à rester prêts pour cette nouvelle échéance.

Cette marche commune du PPA-CI et du PDCI vise à réaffirmer leurs revendications en faveur d’une élection présidentielle inclusive. Les deux partis contestent le rejet des candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam par le Conseil constitutionnel, qui a validé cinq dossiers, dont ceux de Simone Ehivet Gbagbo, Jean-Louis Billon et Ahoua Don Mello, trois figures de l’opposition.

Sébastien Dano Djedje a également indiqué que les manifestants demanderont « la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques injustement incarcérés », estimant que ces détentions constituent « une violation grave des droits et libertés fondamentales ».