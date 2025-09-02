Côte d’Ivoire : la cheffe de cabinet de Tidjane Thiam visée par un contrôle à Abidjan

De retour d’un séjour professionnel en France, Mme Mylène Aithnard-Oulé, cheffe de cabinet du président du PDCI-RDA, a de nouveau été retenue le lundi 1 septembre 2025 à l’aéroport d’Abidjan et longuement interrogée par les agents de contrôle.

Ses documents de voyage ont été confisqués et photographiés, tandis que des questions personnelles lui ont été posées, relançant les interrogations sur les tracasseries répétées visant l’entourage du président Tidjane Thiam. Selon des sources sur place, Mme Aithnard-Oulé, qui venait de participer à une séance de travail avec le président Tidjane Thiam, a été bloquée à son arrivée et soumise à un interrogatoire de plus d’une heure.

Après plusieurs échanges entre les agents et des interlocuteurs extérieurs, son passeport lui a été restitué, mais elle a été sommée de fournir l’adresse exacte de son domicile. Lorsqu’elle a demandé des explications, il lui a été simplement répondu qu’il s’agissait de « consignes à appliquer ».

Notons qu’elle a été la seule passagère de son vol à être interpellée. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’elle subit ce type de contrôle.

Quelques jours plus tôt, elle avait été confrontée à des tracasseries similaires lors de son départ pour la France. Le frère aîné du président Thiam avait, lui aussi, vécu une mésaventure comparable lors d’un récent voyage à Paris.