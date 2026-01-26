Côte d’Ivoire – Jean-François Kouassi condamné : 15 jours ferme et 8 mois avec sursis

En Côte d’Ivoire, le procès de Jean-François Kouassi, dit JFK, s’est tenu ce lundi 26 janvier 2026 au Tribunal du Plateau. Très attendu, il concernait des déclarations de l’accusé sur l’organisation de certains concours administratifs, jugées par le ministère public susceptibles de troubler l’ordre public et de nuire à la réputation des personnes visées.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le procureur avait requis 15 jours de prison ferme, 6 mois avec sursis et une amende d’un million de francs CFA. Après délibération, le tribunal a prononcé une peine de 15 jours ferme, 8 mois avec sursis et une amende de 500 000 francs CFA, légèrement inférieure aux réquisitions du parquet.

Jean-François Kouassi était poursuivi pour trouble à l’ordre public, diffamation et propagation de fausses informations, suite à des plaintes liées à ses critiques sur la transparence des concours administratifs. La défense, menée par Me N’dri Claver, a plaidé la liberté d’expression et l’intérêt général.

Cette décision relance le débat sur les limites de la liberté d’expression face aux questions de gouvernance et suscite déjà de vives réactions dans l’opinion publique.