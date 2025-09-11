PAR PAYS
Côte d’Ivoire : Guillaume Soro dément toute rumeur d’empoisonnement

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
L’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro, a rompu son silence ce jeudi pour mettre fin à une rumeur persistante sur les réseaux sociaux, qui le présentait comme victime d’un empoisonnement.

Dans un communiqué signé par Traoré Moussa, responsable de la communication de l’ancien chef de l’État et publié sur la page Facebook de Guillaume Soro, l’information a été qualifiée de « totalement infondée ». « Je tiens à apporter un démenti formel et catégorique : cette information est totalement infondée », insiste le texte.

En effet, le communiqué rassure les partisans et sympathisants de Générations et peuples solidaires : Guillaume Soro se porte « parfaitement bien et est en excellente santé, grâce à Dieu ». Au-delà du démenti, Traoré Moussa a évoqué la question de la transparence sur l’état de santé des dirigeants.

Selon lui, Soro est prêt à se soumettre à des examens médicaux complets réalisés par un collège indépendant de médecins, et à rendre les résultats publics. « Gouverner un pays exige que le peuple soit informé de l’état de santé de ceux qui le dirigent ou aspirent à le diriger », a-t-il ajouté.

Exilé depuis plusieurs années, l’ancien Premier ministre continue d’influencer le débat national par ses prises de position. Ses proches estiment que la rumeur sur un prétendu empoisonnement relève d’une stratégie visant à « semer le doute autour de son image ».

