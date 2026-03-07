Côte d’Ivoire – FNUAP : 75 millions de dollars pour transformer le défi démographique en levier de croissance

La Côte d’Ivoire et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) ont signé jeudi à Abidjan un programme de coopération de 75 millions de dollars, couvrant la période 2026-2030, visant à transformer la croissance démographique en moteur de développement économique.

Le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, et le représentant résident du FNUAP, Saïdou Kaboré, ont paraphé les documents de l’accord. Ce neuvième programme met l’accent sur le développement du capital humain, l’inclusion sociale et la résilience, avec des actions ciblant la santé maternelle, la planification familiale, la lutte contre les violences basées sur le genre et le renforcement des données démographiques fiables.

Avec un taux de croissance démographique de 2,9 %, la population ivoirienne, actuellement proche de 30 millions d’habitants, devrait atteindre 36,5 millions d’ici 2030. « Cette croissance pose des défis majeurs pour l’accès aux services de base, à l’éducation, à la santé reproductive, à l’emploi et aux infrastructures », a rappelé M. Diarrassouba.

Le programme vise à réduire les décès maternels évitables, à combler les besoins non satisfaits en planification familiale et à lutter contre les violences basées sur le genre, y compris les pratiques néfastes. Entre 2021 et 2025, le précédent programme de coopération avait mobilisé 100,3 millions de dollars.

Le projet s’inscrit dans le Plan national de développement (PND) 2026-2030, dont le financement global est estimé à près de 204 milliards de dollars, avec 70 % provenant du secteur privé et 30 % du secteur public.