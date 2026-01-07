Accueil En Brève Côte d’Ivoire : démission du gouvernement acceptée par Ouattara

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a présenté sa démission au président Alassane Ouattara mercredi 7 janvier 2026, une démission acceptée par le chef de l’État. À la suite des élections législatives, où le parti au pouvoir, le RHDP, a remporté près de 77 % des sièges, ce remaniement vise notamment à permettre aux ministres élus dans leurs circonscriptions de prendre place à l’ouverture de la nouvelle législature de l’Assemblée nationale.