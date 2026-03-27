Côte d’Ivoire : décès de Kada Billon, mère de Jean-Louis Billon

Kada Billon, figure discrète mais centrale de la famille Billon, est décédée à Paris ce vendredi 27 mars 2026, plongeant dans le deuil l’ancien ministre du Commerce Jean-Louis Billon, ses frères ainsi que l’ensemble de leurs proches.

Membre d’une génération de femmes dont l’action s’est principalement exercée loin des projecteurs, Kada Billon a marqué son entourage par un engagement constant en faveur de la famille, de l’entreprise et du lien social. Mère de Jean-Louis, Hervé, Pierre et David Billon, elle a accompagné dans la discrétion l’ascension d’un groupe familial devenu un acteur majeur de l’agro-industrie en Côte d’Ivoire, notamment à travers le groupe SIFCA fondé par son époux, Pierre Billon.

Installée à Paris depuis plusieurs années, elle y est décédée. La nouvelle de sa disparition s’est rapidement répandue au sein de la communauté ivoirienne et du monde des affaires, suscitant de nombreuses marques de compassion et de soutien à l’endroit de Jean-Louis Billon et de ses proches.

Ancien ministre du Commerce, ex-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire et dirigeant du groupe SIFCA, Jean-Louis Billon demeure une figure du paysage économique et politique national. Il a à plusieurs reprises souligné l’influence déterminante de ses parents dans la construction de son parcours, fondé sur la culture entrepreneuriale, l’exigence du travail et l’attachement à la Côte d’Ivoire.

Pour rappel, cette disparition intervient après d’autres deuils ayant touché la famille, notamment celui d’Hervé Billon en 2012. Pour le moment, les détails relatifs aux obsèques, prévues entre Paris et la Côte d’Ivoire, n’ont pas encore été rendus publics.