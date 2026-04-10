Côte d’Ivoire : décès de Gbougnon Oligbo David, père de Me Jean-Serge Gbougnon

Depuis l’annonce, des témoignages d’amitié et de respect affluent de la diaspora et des localités où il avait exercé ses responsabilités. Amis, anciens collègues, membres de la communauté paroissiale et familles alliées ont prévu des cérémonies religieuses et traditionnelles qui se dérouleront à la fois en France et en Côte d’Ivoire afin de permettre à un large public de venir rendre hommage.

Côte d’Ivoire : dernier hommage à Gbougnon Oligbo David

Le faire‑part officiel cite une longue liste de familles et institutions associées à la mémoire du défunt : le ministre Lokrou Vincent Pierre est mentionné parmi les personnes invitées, de même que le chef du village de Tchedjele. Plusieurs grandes familles locales — Doblepa, Gbassi, Sibailly, Bohuizouwlihue — et des alliés (Babré, Barouhio, Garahio) figurent dans la relation des proches. Le diocèse catholique de Gagnoa, la communauté paroissiale Sainte Marie de Babré et la CEB d’Afridoukou sont également impliqués dans l’organisation des cérémonies.

La liste des proches et héritiers nommés dans le faire‑part détaille les membres de la famille répartis entre la Côte d’Ivoire et l’étranger. La veuve Laba Georgette, les frères et sœurs du défunt et une douzaine d’enfants et petits‑enfants sont cités par leur nom et lieux de résidence, notamment Me Gbougnon Jean‑Serges, avocat au Barreau d’Abidjan, établi entre Paris et Abidjan, ainsi que plusieurs autres fils et filles présents à Afridoukou, Abidjan, Alépé, et à l’étranger (France, Italie, Angleterre, États‑Unis, pays d’Afrique de l’Ouest).

Le programme funéraire communiqué détaille des temps de recueillement en France puis en Côte d’Ivoire. À Paris, une veillée est programmée le samedi 2 mai 2026 de 18h à 22h à l’association paroissiale Saint‑Hippolyte, salle « Le Préau », 27 avenue de Choisy (13e arrondissement, métro Tolbiac). À Gagnoa, une veillée religieuse est inscrite le mercredi 6 mai 2026 de 20h à 22h à l’église catholique Sainte Marie de Babré.

Les cérémonies en zone rurale sont prévues du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai 2026. Le calendrier public indique : vendredi 8 mai — 16h : levée de corps à IVOSEP de Gagnoa ; 17h30 : arrivée au village d’Afridoukou ; 20h–23h : veillée religieuse ; 00h–06h : veillée traditionnelle et artistique. Samedi 9 mai — 09h–10h : messe de requiem à l’église Sainte Marie de Babré ; 10h30 : départ pour l’inhumation à Ony‑Tabre. Dimanche 10 mai 2026 (10h00) : Messe d’action de grâce