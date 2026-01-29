Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé appelle à des réformes politiques et institutionnelles

À Abidjan, mercredi, Charles Blé Goudé a lancé un appel à l’« engagement urgent » en faveur de réformes politiques et institutionnelles, estimant que la démocratie reste le socle de la paix durable et du développement économique et social.

Lors d’une conférence publique, l’ancien leader des Jeunes patriotes, aujourd’hui président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), a exposé sa vision d’une Côte d’Ivoire « où chaque voix compte, où chaque citoyen peut s’exprimer sans peur et où les institutions sont fortes et indépendantes ».

Charles Blé Goudé a dénoncé le faible taux de participation électorale, citant l’exemple de Cocody, où seuls 30 000 des 300 000 électeurs inscrits ont voté lors de la dernière législative. Selon lui, ce désintérêt traduit une « rupture profonde » entre les citoyens et la classe politique. Il a appelé à réconcilier le peuple avec ses institutions et à relancer les réformes institutionnelles et électorales.

L’opposant a également proposé plusieurs mesures concrètes : réformer le système électoral avec un redécoupage des circonscriptions et un nouvel organe de gestion des élections, réviser la Constitution pour limiter l’âge des candidats à la présidentielle entre 35 et 75 ans et inscrire la limitation des mandats présidentiels à deux quinquennats. Il a aussi suggéré la suppression d’institutions jugées non essentielles, comme la vice-présidence, le Sénat ou la Haute autorité de la bonne gouvernance, afin de réallouer les économies à l’éducation, la formation et la santé.

Enfin, il a réaffirmé son engagement pour la liberté d’expression, plaidant pour la protection des lanceurs d’alerte, un encadrement de l’espace numérique et le renforcement du rôle des médias et de la société civile.