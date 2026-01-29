Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara reçoit les forces vives de la nation ce 29 janvier

En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, présidera ce jeudi 29 janvier 2026 une série de cérémonies protocolaires de présentation de vœux au palais présidentiel.

Le chef de l’État recevra successivement les différentes composantes de la nation ivoirienne dans le cadre des traditionnelles audiences de Nouvel An. La première rencontre est prévue à 10 heures avec l’administration territoriale, les partis et groupements politiques.

À 10h45, les Forces Armées de Côte d’Ivoire seront reçues à leur tour. Le haut commandement militaire adressera ses vœux au président de la République, chef suprême des armées. Dans l’après-midi, à partir de 16 heures, le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé et la société civile présenteront leurs vœux au chef de l’État.

La journée s’achèvera à 16h45 avec la réception de la chefferie traditionnelle et des guides religieux, représentant les autorités coutumières et les différentes confessions du pays. Ces cérémonies de présentation de vœux constituent un rendez-vous institutionnel annuel, inscrit dans le calendrier protocolaire de la présidence ivoirienne.